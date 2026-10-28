Accident While Loading
Farmer Plunged to His Death After Falling from a Farm Loader
A 59-year-old farmer sustained fatal injuries in an accident on his farm in Jeging. While loading goods in his barn, he fell from the second floor with his Hoftrac. Resuscitation efforts were unsuccessful.
“Person trapped under vehicle”—that was the call that alerted three fire departments to the property in Jeging, in the Braunau district, at 11:49 a.m. on Wednesday. But the responders could do nothing to save him.
While Loading Sandbags
According to initial reports, the farmer (59) had been loading sandbags in the barn with a Hoftrac. In the process, he fell from the first floor along with the machine. The farmer was so severely injured that resuscitation efforts were unsuccessful. As the fire departments were leaving, the crisis intervention team arrived.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.