Blockabfertigung: Ab mit dem Stau zu den Nachbarn

Angesagte Revolutionen finden in der Regel nicht statt, da sie, wenn angekündigt, oft schon gescheitert sind. Der für gestern Dienstag befürchtete Lkw-Megastau bei Kufstein weit zurück auf die bayerischen Autobahnen hingegen trat ein wie das Amen im Gebet. Was wenig wunderlich ist, galt doch satte 63 Stunden ein Lkw-Fahrverbot durch Tirol, konkret von Samstag, 15 Uhr, bis Dienstag, 6 Uhr in der Früh. Aber auch ab diesem Zeitpunkt ging (fast) nichts. Die Blockabfertigung bei Kufstein, die besagt, dass pro Stunde nur 250 Lkw „einreisen“ dürfen, sorgte für eine 50 Kilometer lange Lkw-Schlange von der Grenze Kufstein bis zum bayerischen Irschenberg.