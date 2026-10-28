Car Seized
Speeding Spree on the A1: Now a 19-Year-Old Is Crying Over His BMW
A 19-year-old from Salzburg was speeding down the A1 near Schörfling at 224 km/h. The very young speed demon is now crying over his BMW 5 Series, as law enforcement confiscated the sports car. The young man also had to surrender his provisional driver’s license.
The 19-year-old from Seekirchen am Wallersee (Salzburg) was stopped on Tuesday around 8:50 p.m. by a patrol from the Seewalchen Highway Patrol. Using laser speed measurements on the A1 Westautobahn within the municipality of Schörfling am Attersee, the officers recorded the provisional license holder traveling at a speed of 224 km/h.
Provisional License Confiscated
After consulting with the Vöcklabruck District Administration, the provisional impoundment of the vehicle—a BMW 535d xDrive—was ordered. In addition, the 19-year-old speeder had his provisional driver’s license temporarily revoked.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.