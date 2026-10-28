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Speeding Spree on the A1: Now a 19-Year-Old Is Crying Over His BMW

Nachrichten
28.10.2026 07:41
The speeder was traveling at 224 km/h (stock image)
The speeder was traveling at 224 km/h (stock image)(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

A 19-year-old from Salzburg was speeding down the A1 near Schörfling at 224 km/h. The very young speed demon is now crying over his BMW 5 Series, as law enforcement confiscated the sports car. The young man also had to surrender his provisional driver’s license.

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The 19-year-old from Seekirchen am Wallersee (Salzburg) was stopped on Tuesday around 8:50 p.m. by a patrol from the Seewalchen Highway Patrol. Using laser speed measurements on the A1 Westautobahn within the municipality of Schörfling am Attersee, the officers recorded the provisional license holder traveling at a speed of 224 km/h. 

Provisional License Confiscated
After consulting with the Vöcklabruck District Administration, the provisional impoundment of the vehicle—a BMW 535d xDrive—was ordered. In addition, the 19-year-old speeder had his provisional driver’s license temporarily revoked.

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