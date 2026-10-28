Speeding Spree on the A1: Now a 19-Year-Old Is Crying Over His BMW

The 19-year-old from Seekirchen am Wallersee (Salzburg) was stopped on Tuesday around 8:50 p.m. by a patrol from the Seewalchen Highway Patrol. Using laser speed measurements on the A1 Westautobahn within the municipality of Schörfling am Attersee, the officers recorded the provisional license holder traveling at a speed of 224 km/h.



Provisional License Confiscated

After consulting with the Vöcklabruck District Administration, the provisional impoundment of the vehicle—a BMW 535d xDrive—was ordered. In addition, the 19-year-old speeder had his provisional driver’s license temporarily revoked.