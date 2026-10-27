Flieger ließ Koffer zurück, um Gewicht zu sparen

Gemeinsam mit seiner Frau wartete er trotzdem am Gepäckband auf die Koffer. Von einer Mitreisenden erfuhren sie schließlich, dass gar kein Gepäck von Italien nach Deutschland mitgeflogen sei. Hammerschmidt ging daraufhin zum Schalter, um mehr Informationen zu erfragen. Dort bekamen die Reisenden allerdings nur einen Zettel mit einem QR-Code ausgehändigt, über den man eine Verlustmeldung des Gepäcks aufgeben konnte.