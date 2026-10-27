Passagiere ahnungslos
Flieger ließ Koffer zurück, um Gewicht zu sparen
Die Passagiere eines Easyjet-Flugs von Italien nach Deutschland kamen zwar wohlbehalten an ihrem Ziel an – allerdings fehlten alle ihre Koffer. Die Begründung der Billig-Airline: Das Kerosin war knapp und die Maschine sollte möglichst wenig Gewicht haben.
Bei einem Easyjet-Flug von Neapel nach Berlin erlebten die Fluggäste eine böse Überraschung. Als sie nämlich spätabends nach der Landung ihre Koffer vom Gepäckband abholen wollten, „stand dort schon ,completed‘ auf der Anzeige“, schildert Passagier Benjamin Hammerschmidt der „Märkischen Oderzeitung“. „Da haben wir uns natürlich schon gewundert“, meint er.
Gemeinsam mit seiner Frau wartete er trotzdem am Gepäckband auf die Koffer. Von einer Mitreisenden erfuhren sie schließlich, dass gar kein Gepäck von Italien nach Deutschland mitgeflogen sei. Hammerschmidt ging daraufhin zum Schalter, um mehr Informationen zu erfragen. Dort bekamen die Reisenden allerdings nur einen Zettel mit einem QR-Code ausgehändigt, über den man eine Verlustmeldung des Gepäcks aufgeben konnte.
Hammerschmidt und seine Frau fuhren schließlich ohne Gepäck nach Hause und versuchten in den darauffolgenden Tagen herauszufinden, wo ihre Koffer geblieben sind. Das gestaltete sich als recht mühsam, denn telefonisch erreichte Hammerschmidt Easyjet nicht. Über den Live-Chat und die Easyjet-App gelang es ihm schließlich, eine Vorgangsnummer zu bekommen, mit der er den Status seines Gepäcks abrufen konnte.
Erst vier Tage nach der Landung konnten Hammerschmidt und seine Frau aufatmen: Ihr Gepäck wurde zu ihnen nach Hause geliefert. Die Airline erklärte, „aufgrund einer betrieblichen Gewichtsbeschränkung, die durch einen Treibstoffmangel verursacht wurde“, konnten die Koffer „nicht auf dem Flug befördert werden.“
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