EasyJet-Maschine musste in Graz notlanden

Rettung, Feuerwehr und Polizei waren am Airport in Thalerhof im Großeinsatz. Laut Polizei konnten insgesamt 143 Passagiere und sechs Crewmitglieder die Maschine kontrolliert verlassen, es gibt keine Verletzten. Die Betroffenen werden derzeit in einem abgeschirmten Bereich betreut. Die Ursache der Rauchentwicklung ist unklar. Laut Rotem Kreuz, das mit 86 Personen im Einsatz war, landete zeitgleich ein weiteres Flugzeug mit vier Personen unplanmäßig in Graz – auch hier blieben alle unverletzt.