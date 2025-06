Wo das Geschäft mit Schmuggel-Zigaretten floriert

Danach folgt beim Anteil an Schmuggelware Irland und Großbritannien. Einen großen Anstieg gab es in den Niederlanden, wo sich der Anteil in einem Jahr auf 18 Prozent verdoppelte. Die Länder haben gemein, dass Zigaretten dort wegen hoher Steuern sehr kostspielig sind, was den illegalen Handel befeuert. „Die Zahlen belegen: Ein rigoroses Steuerregime schafft einen grassierenden Schwarzmarkt“, sagt Tamas Sipos vom Tabakkonzern Philip Morris, der die Studie beauftragte.