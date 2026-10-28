Kaiser Joseph kehrte nach kleiner Ewigkeit zurück

Der Kaiser ist zurück

Abteidirektor Josef Glanz trug den wiedergefundenen Kaiser, flankiert von den erfolgreiche Ermittlern, voller Freude zurück an seinen angestammten Platz. Fast hatte die Szene etwas von einer kleinen Prozession. Nun darf Joseph II. wieder dort auf die Besucher blicken, wo er einst hingehörte. Für die Mönche ist es mehr als die Rückkehr eines Kunstwerks: Ein Stück Klostergeschichte ist heimgekehrt. Ihr Dank gilt der Polizei, die dem verschollenen Kaiser nach all den Jahren auf Gottes verschlungenen Wegen im Stift zurück geleitet hat.