Gemeinderatswahl: Koppeln, kämpfen und kopfen

Das Buhlen um Stimmen für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 27. Februar geht in die finale Phase. 856 Listen mit 17.560 werbenden Frauen und Männern stehen zur Auswahl. So manche Liste bzw. so mancher Listenname gibt Anlass zum Schmunzeln, klingen sie doch zum Verwechseln ähnlich. Auch wer mit wem koppelt, ist interessant. Die „Krone“ hat einige Beispiele zusammengetragen.