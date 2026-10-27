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Besonderes Konzept

Diese steirische Schule wurde vom Minister geehrt

Steiermark
27.10.2026 17:30
Fabio, Maxi, Lara und Julius arbeiten gerade an einem Waldprojekt.
Fabio, Maxi, Lara und Julius arbeiten gerade an einem Waldprojekt.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Verena Schaupp
Von Verena Schaupp

Die Volksschule Vasoldsberg in Graz-Umgebung hat den Staatspreis für innovative Bildung erhalten. Doch was macht die Schule so besonders? Und warum wird die Jenaplan-Ausbildung immer beliebter?

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„Wir machen ein Waldprojekt“, sagt Lara. Dann sprudelt es aus der Achtjährigen nur so heraus. Sie ist Teil der Gruppe „Baum“. Vor ihr am Tisch liegen Aufgabenblätter. Wie alt sind Bäume, wie schwer, wie viele Baumarten gibt es? Diesen Fragen gehen sie, Fabio, Maxi und Julius gerade nach. Was Julius an seiner Schule cool findet? – „Eigentlich alles!“

Auf den ersten Blick wirkt die öffentliche Volksschule wie eine herkömmliche Grundschule. In den Gängen hängen Zeichnungen, die Wände sind bunt bemalt, Kinder wuseln herum. Aber bald wird klar, hier laufen die Dinge etwas anders.

Was die Kinder lernen
Die Schule unterrichtet nach dem Jenaplan-Konzept. Dabei gibt es gemischte Klassen, Jüngere können von Älteren lernen, Kinder erarbeiten oft in Gruppen Themen, beschäftigen sich mit den Fragen, die sie interessieren, und präsentieren die Ergebnisse dann der Klasse. „Arbeitsergebnisse werden gefeiert. Und die Kinder lernen von der ersten Klasse weg, in ihren Worten konstruktiv Feedback zu geben“, sagt Direktorin Gabriele Weber. „Es gibt Erstklässler, die etwa zu einem anderen Kind sagen, du hast mich inspiriert, dieses Buch jetzt auch auszuborgen“, erzählt sie mit großer Freude.

Brennen für das Thema: Gabriele Weber und Susanne Herker
Brennen für das Thema: Gabriele Weber und Susanne Herker(Bild: Jürgen Fuchs)

Das Wort „Reformpädagogik“ wird hier kaum in den Mund genommen, zu oft gerät es in den falschen Hals. „Die Jenaplan-Pädagogik zielt auf die Gemeinschaft ab, ist projektorientiert, es geht um Partizipation, Kreativität, kritisches Denken“, erklärt Susanne Herker. Die Bildungswissenschaftlerin setzt sich seit 27 Jahren in der Steiermark dafür ein. So lange gibt es an der Privaten Pädagogischen Hochschule Augustinum (PPH) in Graz einen eigenen Hochschullehrgang dazu.

Nachfrage bis Slowenien, wenig Lorbeeren „daheim“
„Was jetzt in den neuen Lehrplänen steht, ist in der Jenaplan-Pädagogik bereits enthalten“, meint Herker. Die Nachfrage nach der Ausbildung ist groß. „Wir sind die einzige Hochschule Österreichs, die diese anbietet“, sagt Herker. Anfragen für Weiterbildungen kommen aus Tirol bis nach Kärnten und sogar Slowenien und Deutschland.

Rund 600 Lehrkräfte haben an der PPH Augustinum den Lehrgang bislang abgeschlossen. So auch Florian Pichler, der in Graz die Volksschule Brockmann leitet und das Konzept in einzelnen Klassen etabliert hat. „Nimmt man den neuen Lehrplan ernst, dann ist man eigentlich automatisch in der Jenaplan-Pädagogik“, meint er zur „Krone“.

600
LEHRERINNEN UND LEHRER
Seit 1999/2000 wird der Lehrgang in Graz angeboten. Rund 600 Lehrkräfte haben ihn bisher absolviert. Er dauert zwei Semester an der Privaten Pädagogischen Hochschule Augustinum.

Trotz aller Begeisterung bei Absolventen, Auszeichnungen und des Interesses aus anderen Regionen (in Oberkärnten ist eine mehrteilige Fortbildungsreihe geplant) kämpfen Herker, Weber und Co. daheim um mehr Anerkennung. „Wir wären in der Steiermark noch weiter, würde die Behörde dieses pädagogische Entwicklungspotenzial erkennen und die Arbeit aktiv unterstützen“, sagt Herker. Eine gewisse Enttäuschung in ihrer Stimme lässt sich nicht unterdrücken.

Astrid Haiden-Winkler unterrichtet in Vasoldsberg.
Astrid Haiden-Winkler unterrichtet in Vasoldsberg.(Bild: Jürgen Fuchs)

Umso mehr freut es sie, dass der Erfolg Standorten wie Vasoldsberg recht gibt. Dort stehen die Türen zu Astrid Haiden-Winklers Klasse gerade offen. Sie unterrichtet seit zehn Jahren an der Volksschule. Davor hat sie an anderen Schulen gearbeitet. Der Unterschied liegt für sie vor allem darin: „Die Selbstständigkeit und Reflexion der Kinder wird so früh geübt. Die Schüler können gut querdenken, Konflikte lösen, sind kritikfähig, all das brauchen wir fürs gesellschaftliche Leben und als Erwachsene.“

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