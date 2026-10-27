Diese steirische Schule wurde vom Minister geehrt

Was die Kinder lernen

Die Schule unterrichtet nach dem Jenaplan-Konzept. Dabei gibt es gemischte Klassen, Jüngere können von Älteren lernen, Kinder erarbeiten oft in Gruppen Themen, beschäftigen sich mit den Fragen, die sie interessieren, und präsentieren die Ergebnisse dann der Klasse. „Arbeitsergebnisse werden gefeiert. Und die Kinder lernen von der ersten Klasse weg, in ihren Worten konstruktiv Feedback zu geben“, sagt Direktorin Gabriele Weber. „Es gibt Erstklässler, die etwa zu einem anderen Kind sagen, du hast mich inspiriert, dieses Buch jetzt auch auszuborgen“, erzählt sie mit großer Freude.