Götzis nimmt demnächst Millionen-Damm in Betrieb

Nach rund zwei Jahren Bauzeit steht das neue Schutzprojekt am Emmebach kurz vor der Fertigstellung. Mit dem Hochwasserrückhaltebecken „Örfla“ schützt Götzis bewohnte Gebiete künftig vor extremen Überschwemmungen. Gleichzeitig öffnet damit das Naherholungsgebiet in der Örflaschlucht wieder für Besucher.
Das neue Rückhaltebecken oberhalb des Schwimmbads „Riebe“ fasst bis zu 47.000 Kubikmeter Wasser. Bei starkem Regen staut die Anlage das ankommende Wasser auf und gibt es anschließend wieder kontrolliert ab. Damit schützt das Bauwerk die Gemeinde selbst vor einem sogenannten hundertjährlichen Hochwasser.
Neben dem Damm umfasst das Projekt weitere technische Vorkehrungen: Eine neu errichtete Messstelle steuert den Ablass des Wassers automatisch. Zudem wurde die nahe gelegene Immakulata-Quelle abgedichtet, damit bei einer Vollfüllung kein Bachwasser in die Quelle dringt. Bereits im Vorfeld errichtete die Wildbach- und Lawinenverbauung weiter oben am Bach einen Rechen, der Treibholz abfängt, bevor es das Becken erreicht.
Insgesamt kostet das Bauprojekt rund 10,8 Millionen Euro. Der Bund übernimmt mit knapp 4,9 Millionen Euro den größten Anteil von 45,5 Prozent. Das Land Vorarlberg steuert 40 Prozent bei, während die Marktgemeinde Götzis die verbleibenden 14,5 Prozent zahlt.
Restarbeiten notwendig
Einige Arbeiten stehen jedoch noch aus: Während das beliebte Ausflugsgebiet Örflaschlucht ab sofort wieder zugänglich ist, laufen die Installation der Steuertechnik sowie letzte Restarbeiten noch weiter. Der Abschluss aller Arbeiten ist für das Frühjahr 2027 geplant, sodass der Retentionsraum im Sommer 2027 den vollumfänglichen Betrieb aufnimmt.
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