Götzis nimmt demnächst Millionen-Damm in Betrieb

Neben dem Damm umfasst das Projekt weitere technische Vorkehrungen: Eine neu errichtete Messstelle steuert den Ablass des Wassers automatisch. Zudem wurde die nahe gelegene Immakulata-Quelle abgedichtet, damit bei einer Vollfüllung kein Bachwasser in die Quelle dringt. Bereits im Vorfeld errichtete die Wildbach- und Lawinenverbauung weiter oben am Bach einen Rechen, der Treibholz abfängt, bevor es das Becken erreicht.