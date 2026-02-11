128 Millionen Menschen sahen Show von Bad Bunny

Den Berichten zufolge schalteten jedoch weniger Zuschauer ein als im vergangenen Jahr. Mehr als 133 Millionen hatten 2025 den Auftritt von Kendrick Lamar verfolgt. Auch das Finale selbst wurde laut NFL und den Berichten weniger geschaut: 124,9 Millionen Menschen verfolgten im Schnitt das Spiel im Stadion von Santa Clara in Kalifornien. Im vergangenen Jahr sollen es 127,7 Millionen gewesen sein. Sowohl die Halbzeitshow als auch das Spiel 2025 hatten laut Berichten Rekorde aufgestellt.