Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zu Olympia 2026 auf einen Blick
Zum Special
MedaillenGold MedalSilver MedalBronze MedalTotal Medals
Zeitplan Ergebnisse

Auftritt im Super Bowl

128 Millionen Menschen sahen Show von Bad Bunny

US-Sport
11.02.2026 08:45
Bad Bunny trat in der Halftime Show auf.
Bad Bunny trat in der Halftime Show auf.(Bild: AP/Stephen Lam)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Latin-Superstar Bad Bunny hat mit seiner Super-Bowl-Halbzeitshow Millionen Zuschauer vor die Bildschirme gelockt – weniger jedoch als US-Rapper Kendrick Lamar im vergangenen Jahr. Wie aus einer Mitteilung der NFL und Medienberichten hervorgeht, sahen mehr als 128 Millionen Menschen das Spektakel in der Halbzeitpause des Finales der nordamerikanischen Footballliga NFL zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots (29:13).

0 Kommentare

Den Berichten zufolge schalteten jedoch weniger Zuschauer ein als im vergangenen Jahr. Mehr als 133 Millionen hatten 2025 den Auftritt von Kendrick Lamar verfolgt. Auch das Finale selbst wurde laut NFL und den Berichten weniger geschaut: 124,9 Millionen Menschen verfolgten im Schnitt das Spiel im Stadion von Santa Clara in Kalifornien. Im vergangenen Jahr sollen es 127,7 Millionen gewesen sein. Sowohl die Halbzeitshow als auch das Spiel 2025 hatten laut Berichten Rekorde aufgestellt.

(Bild: AFP/KEVIN C. COX)

Hitzige Debatte um Halbzeit-Show
Bad Bunny, geboren auf der zu den USA gehörenden Karibikinsel Puerto Rico, ist der Künstler der Stunde: Bei den Grammy Awards Anfang Februar gewann er insgesamt drei der Trophäen, darunter für „DeBÍ TiRAR MáS FOToS“ als Album des Jahres. Zuletzt galt er als meistgehörter Künstler des Planeten beim Streamingdienst Spotify. Dass die Wahl als Headliner der traditionsreichen Halbzeit-Show auf ihn fiel, hatte dennoch hitzige Debatten ausgelöst, auch weil der 31-Jährige ein Kritiker der US-Abschiebepolitik ist.

Lesen Sie auch:
„Absolut schrecklich“
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
09.02.2026
Wegen Trump?
Bad Bunny löscht nach Super Bowl sein Instagram
09.02.2026

Bei seiner Show, die das „böse Häschen“ fast ausschließlich auf Spanisch bestritt, füllte ein detailreiches Set mit puerto-ricanischen Alltagsszenen mit zahlreichen Tänzern, Statisten und Star-Gästen das Spielfeld. Dabei sparte Bad Bunny nicht mit politischen Botschaften, die an den Gemeinschaftssinn unter Amerikanern und die Zugehörigkeit der Latinos appellierten. US-Präsident Donald Trump bezeichnete den Halbzeit-Auftritt als „eine der schlechtesten“, die er je gesehen habe.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
283.928 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
209.777 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
192.850 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
965 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
962 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
731 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Mehr US-Sport
Auftritt im Super Bowl
128 Millionen Menschen sahen Show von Bad Bunny
Pistons gegen Hornets
Eklat in NBA! Basketballer lassen Fäuste fliegen
Wegen Trump?
Bad Bunny löscht nach Super Bowl sein Instagram
Beim Super Bowl!
Kardashian & Hamilton feiern großes Liebes-Outing
NBA
Toronto siegt – Comeback von Pöltl rückt näher

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf