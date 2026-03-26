US-Rapper Jay-Z fühlte „unkontrollierbare Wut“

Eine inzwischen fallengelassene Klage wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe hat bei US-Rapper Jay-Z nach eigenen Worten „unkontrollierbare Wut“ ausgelöst.
Das sagte der 56-Jährige dem Magazin GQ in einem seltenen Interview. „Diese ganze Sache hat mir ziemlich zugesetzt. Ich war wütend – so wütend wie schon lange nicht mehr, eine unkontrollierbare Wut. So etwas hängt man niemandem an“, sagte Jay-Z in dem Interview. „Ich arbeite das noch immer auf.“
Eine anonyme Klägerin hatte im Oktober 2024 behauptet, im Jahr 2000 als 13-Jährige auf einer Party unter Drogen gesetzt und von dem mittlerweile wegen Sexualstraftaten verurteilten US-Rapper Sean „Diddy“ Combs vergewaltigt worden zu sein.
Diese Klage war dann im Dezember neu eingereicht worden, auch mit Jay-Z als Beschuldigtem. Die Frau zog ihre Zivilklage später zurück. Ein Grund dafür wurde nicht genannt. Jay-Z, der bürgerlich Shawn Carter heißt und seit 2008 mit Sängerin Beyoncé verheiratet ist, hatte die Vorwürfe gegen sich damals als „erfunden und haarsträubend“ bezeichnet.
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