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Nach Vorwürfen

US-Rapper Jay-Z fühlte „unkontrollierbare Wut“

Society International
26.03.2026 08:52
Klage wegen angeblicher sexueller Übergriffe wurde fallengelassen
Klage wegen angeblicher sexueller Übergriffe wurde fallengelassen(Bild: PPS/www.pps.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine inzwischen fallengelassene Klage wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe hat bei US-Rapper Jay-Z nach eigenen Worten „unkontrollierbare Wut“ ausgelöst. 

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Das sagte der 56-Jährige dem Magazin GQ in einem seltenen Interview. „Diese ganze Sache hat mir ziemlich zugesetzt. Ich war wütend – so wütend wie schon lange nicht mehr, eine unkontrollierbare Wut. So etwas hängt man niemandem an“, sagte Jay-Z in dem Interview. „Ich arbeite das noch immer auf.“

Eine anonyme Klägerin hatte im Oktober 2024 behauptet, im Jahr 2000 als 13-Jährige auf einer Party unter Drogen gesetzt und von dem mittlerweile wegen Sexualstraftaten verurteilten US-Rapper Sean „Diddy“ Combs vergewaltigt worden zu sein.

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Diese Klage war dann im Dezember neu eingereicht worden, auch mit Jay-Z als Beschuldigtem. Die Frau zog ihre Zivilklage später zurück. Ein Grund dafür wurde nicht genannt. Jay-Z, der bürgerlich Shawn Carter heißt und seit 2008 mit Sängerin Beyoncé verheiratet ist, hatte die Vorwürfe gegen sich damals als „erfunden und haarsträubend“ bezeichnet.

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