LIVE: Lukas Neumayer Faces Jakub Mensik

This is Neumayer’s first-ever appearance in the main draw at the ATP 500 level. “It means the world to me to be playing in the main draw of a 500-level tournament for the first time. This year is the first time I’ve won a match in Vienna and qualified, and I’m really looking forward to the first round.” In 2022 and 2025, the player coached by Günter Bresnik was eliminated in the first round of qualifying both times.