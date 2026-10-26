Erste Bank Open
LIVE: Lukas Neumayer Faces Jakub Mensik
Lukas Neumayer is making his debut in the main draw of the Erste Bank Open! The 24-year-old from Salzburg faces the No. 8-seeded Czech Jakub Mensik today. We’re covering the match live—right here in the Sportkrone.at live ticker. The Austrian lost the first set 2–6. The second set is currently underway.
Here’s the live ticker:
On Sunday, Lukas Neumayer reached the main draw of the Vienna tennis tournament for the first time. The 24-year-old from Salzburg defeated the fifth-seeded Frenchman Titouan Droguet—who had eliminated Joel Schwärzler the previous day—7-6(3),6-3. This means there is now a second ÖTV player in the draw alongside Jurij Rodionov. On Austria’s National Day (not before 5:30 p.m./live on ServusTV), Neumayer will face the No. 8-seeded Czech Jakub Mensik for the first time in front of a sold-out arena.
This is Neumayer’s first-ever appearance in the main draw at the ATP 500 level. “It means the world to me to be playing in the main draw of a 500-level tournament for the first time. This year is the first time I’ve won a match in Vienna and qualified, and I’m really looking forward to the first round.” In 2022 and 2025, the player coached by Günter Bresnik was eliminated in the first round of qualifying both times.
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