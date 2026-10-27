Warum Fußgänger jetzt besonders gefährlich leben

Geringeres Tempo, helle Kleidung

„Jeder zweite dieser Unfälle hat sich in der Dämmerung oder bei Dunkelheit ereignet“, weiß Schenk. Daher appelliert die Expertin an die Straßenerhalter, die Beleuchtung bei Schutzwegen zu verbessern. Doch auch Autofahrer und Fußgänger können zu mehr Sicherheit beitragen. Zum einen dürfen sich Fahrzeuge laut Straßenverkehrsordnung einem Schutzweg nur so schnell nähern, dass sie jederzeit stoppen können. Und wer zu Fuß unterwegs ist, sollte speziell in der dunklen Jahreszeit auf helle Kleidung – wenn möglich mit Reflektoren – achten.