Polit-Zwist um geplanten Moschee-Bau in Bruck

Für erhebliche Aufregung sorgen Pläne für den Bau einer Großmoschee in Bruck an der Mur: Wie berichtet, sammelt der Verein der Bosniaken online Spenden für den Bau eines islamischen „Kulturzentrums“, wie es offiziell heißt. Besonders fragwürdig für viele Bewohner der obersteirischen Bezirkshauptstadt ist das Vorhaben, darin auch Kinder und Jugendliche zu unterrichten. „Gibt es denn bei uns keine Schulen?“, so der Tenor der Kritik.