13.000 Karten weg: Tirol fiebert Cup-Hit entgegen

Am Mittwoch (28. Oktober, 18 Uhr) kämpfen der FC Wacker Innsbruck und die WSG Tirol im ÖFB-Cup-Achtelfinale um den Einzug in die nächste Runde. Die Fans dürfen sich auf einen heißen Fußballabend vor großer Kulisse freuen. Denn der Run auf das Tirol-Derby ist voll entbrannt! Mehr als 13.000 Karten sind bereits weg, jetzt werden die Restplätze knapp.
Innsbruck steht nach dem Westderby gegen Austria Salzburg vor dem nächsten Fußball-Spektakel! Wenn Wacker und die WSG am Tivoli aufeinandertreffen, geht es nicht nur um den Einzug ins Viertelfinale – es geht auch um die Tiroler Fußball-Ehre. Die Vorfreude ist riesig, die Tickets sind heiß begehrt. Rund 3000 Plätze sind noch verfügbar.
Nur noch wenige Karten verfügbar
Wer dabei sein will, muss sich sputen! Die letzten freien Plätze befinden sich vor allem in der Südwest- und Südost-Kurve sowie auf der Nordtribüne. Karten für die Südtribüne gibt es online und – solange der Vorrat reicht – noch rund 250 Stück in der WSG-Geschäftsstelle in Wattens.
Begeisterung, Respekt und Fairness
Wacker-Präsident Hannes Rauch ist begeistert: „Über 13.000 verkaufte Tickets zeigen, wie groß die Vorfreude auf dieses Tiroler Duell ist.“ Sein Wunsch für den großen Abend: ein möglichst volles Tivoli und ein Fußballfest voller Begeisterung, Respekt und Fairness.
Anreise rechtzeitig planen!
Auch abseits des Rasens ist einiges los: Wegen des Berufsverkehrs am Mittwochabend wird eine frühzeitige Anreise dringend empfohlen. Besonders praktisch: Die Eintrittskarten gelten zugleich als Fahrscheine für die IVB. Der Countdown läuft – und Tirol fiebert dem Cup-Kracher entgegen!
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