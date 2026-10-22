13.000 Karten weg: Tirol fiebert Cup-Hit entgegen

Innsbruck steht nach dem Westderby gegen Austria Salzburg vor dem nächsten Fußball-Spektakel! Wenn Wacker und die WSG am Tivoli aufeinandertreffen, geht es nicht nur um den Einzug ins Viertelfinale – es geht auch um die Tiroler Fußball-Ehre. Die Vorfreude ist riesig, die Tickets sind heiß begehrt. Rund 3000 Plätze sind noch verfügbar.