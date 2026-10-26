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Täter flüchtig

Hochpreisige E-Bikes aus Heuschuppen gestohlen

Tirol
26.10.2026 17:00
Auf zwei E-Bikes hatten es die Täter in Kirchbichl abgesehen – Symbofotos.
Auf zwei E-Bikes hatten es die Täter in Kirchbichl abgesehen – Symbofotos.(Bild: Krone-Collage/Hubert Rauth, Christof Birbaumer)
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

Auf zwei hochwertige E-Bikes hatten es zwischen Samstagabend und Sonntagfrüh bisher unbekannte Täter in Kirchbichl abgesehen. Sie entwendeten diese aus einem Heuschuppen, die Ermittlungen laufen.

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Zwischen Samstag, den 24. Oktober 2026, um 21.30 Uhr und Sonntag, den 25. Oktober 2026, um 8 Uhr verschafften sich die Täter widerrechtlich Zutritt zum Heuschuppen eines landwirtschaftlichen Anwesens. „Daraus stahlen sie zwei E-Bikes im Gesamtwert eines hohen vierstelligen Eurobetrages“, erklärt die Polizei Tirol. 

Zitat Icon

Aus dem Schuppen stahlen die Täter zwei E-Bikes im Gesamtwert eines hohen vierstelligen Eurobetrages.

Polizei Tirol

Holztor aufgebrochen
Die Räder seien zusätzlich mit Schlössern gesichert gewesen, die an Haken angebracht gewesen seien. „Beim Verlassen des Schuppens brach die Täterschaft das Holztor auf“, ergänzen die Ermittler. 

Wie die Täter in den Schuppen gelangten, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Von ihnen fehlt jedenfalls jede Spur. 

Hinweise an die Polizeieinspektion Wörgl unter 059133/7221.

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