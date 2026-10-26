Hochpreisige E-Bikes aus Heuschuppen gestohlen

Zwischen Samstag, den 24. Oktober 2026, um 21.30 Uhr und Sonntag, den 25. Oktober 2026, um 8 Uhr verschafften sich die Täter widerrechtlich Zutritt zum Heuschuppen eines landwirtschaftlichen Anwesens. „Daraus stahlen sie zwei E-Bikes im Gesamtwert eines hohen vierstelligen Eurobetrages“, erklärt die Polizei Tirol.