Mit Auto in Garten gerast und in Bäume gekracht

Gegen 4.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte durch den automatisch ausgelösten eCall des Fahrzeugs verständigt. Eine 29-jährige Oststeirerin verlor auf der B65 in Fahrtrichtung Gleisdorf in Brodersdorf (Gemeindegebiet von Eggersdorf) die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie rast durch eine Hecke in den Garten eines Wohnhauses, dort krachte sie schließlich in zwei Bäume.