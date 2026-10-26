Mit Auto in Garten gerast und in Bäume gekracht

Spektakulärer Verkehrsunfall Sonntagfrüh in Eggersdorf bei Graz: Eine Oststeirer verlor die Kontrolle über ihren Pkw, raste durch eine Hecke in einen Garten und krachte in zwei Bäume. Die Frau war alkoholisiert und wurde ins Spital gebracht.
Gegen 4.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte durch den automatisch ausgelösten eCall des Fahrzeugs verständigt. Eine 29-jährige Oststeirerin verlor auf der B65 in Fahrtrichtung Gleisdorf in Brodersdorf (Gemeindegebiet von Eggersdorf) die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie rast durch eine Hecke in den Garten eines Wohnhauses, dort krachte sie schließlich in zwei Bäume.
Ein Nachbar, der durch den Lärm munter wurde, leistete Erste Hilfe. Die Frau erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen. Ein bei ihr durchgeführter Alkotest verlief allerdings positiv – der Führerschein wurde ihr daraufhin abgenommen. Die Oststeirerin wurde in die Grazer Uniklinik gebracht.
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