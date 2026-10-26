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Arrest

Victim Forced to Pick Up Trash at Knifepoint

Nachrichten
26.10.2026 09:29
(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

A 26-year-old man in Bad Ischl attempted to punish a litterer in a brutal manner. He threatened a 21-year-old with a knife and demanded that he pick up the trash he had thrown on the street. Police were able to apprehend the assailant and take him into custody.

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Around midnight on Saturday night, the police received an emergency call reporting that a man had allegedly threatened another man with a knife outside a bar in Bad Ischl. When the officers arrived, the suspect—a 26-year-old local resident—was no longer at the scene. However, he was found nearby shortly afterward and taken into custody.

Injured During Arrest
The 26-year-old is accused of attempting to force a 21-year-old man from St. Agatha, whom he did not know, to pick up trash by threatening him with a knife. The victim was not injured in the incident, but the 26-year-old sustained minor injuries during the arrest. He was transferred to the Wels Correctional Facility on the orders of the district attorney’s office.

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