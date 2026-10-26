Arrest
Victim Forced to Pick Up Trash at Knifepoint
A 26-year-old man in Bad Ischl attempted to punish a litterer in a brutal manner. He threatened a 21-year-old with a knife and demanded that he pick up the trash he had thrown on the street. Police were able to apprehend the assailant and take him into custody.
Around midnight on Saturday night, the police received an emergency call reporting that a man had allegedly threatened another man with a knife outside a bar in Bad Ischl. When the officers arrived, the suspect—a 26-year-old local resident—was no longer at the scene. However, he was found nearby shortly afterward and taken into custody.
Injured During Arrest
The 26-year-old is accused of attempting to force a 21-year-old man from St. Agatha, whom he did not know, to pick up trash by threatening him with a knife. The victim was not injured in the incident, but the 26-year-old sustained minor injuries during the arrest. He was transferred to the Wels Correctional Facility on the orders of the district attorney’s office.
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