Die lange Nase der seltsamen Madame Messager

1943 geboren, studierte Annette Messager an der École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs in Paris, brach das Studium jedoch vorzeitig ab.

2005 bekam sie den Goldenen Löwen für den besten nationalen Beitrag der Biennale in Venedig.

Ihr Werk wurde in zahlreichen Einzelausstellungen gezeigt, etwa im Mori Art Museum, Tokio, oder im Centre Pompidou, Paris.

Sie nahm mehrfach an der documenta in Kassel sowie der Biennale von Venedig teil.

2016 erhielt sie den „Kunst-Nobelpreis“, den japanischen „Praemium Imperiale“.