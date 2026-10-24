Klanglicht verzaubert rund ums Schloss Eggenberg

In Graz hat sich das Festival längst etabliert – auch wenn es heuer einige Neuerungen im Programm gibt. So feiert man die Rückkehr in den Park von Schloss Eggenberg, wo Klanglicht schon in der Corona-Ausgabe von 2021 begeisterte. Bespielt werden bis zum 7. November (18 bis 22 Uhr) aber nicht nur der Schlosspark, sondern auch die Barockfassade und zahlreiche Innenräume wie der prächtige Planetensaal, die Schlosskirche, der Pavillon oder das Archäologiemuseum.