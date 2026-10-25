Erste Bank Open
Lukas Neumayer Qualifies for the Main Draw in Vienna!
Von krone Sport
On Sunday, Lukas Neumayer cleared the second qualifying hurdle at the Vienna Stadthalle tennis tournament and has advanced to the main draw.
The 24-year-old from Salzburg defeated fifth-seeded Frenchman Titouan Droguet—who had eliminated Joel Schwärzler the previous day—7-6(3), 6-3 in 101 minutes.
This means that, alongside Jurij Rodionov—who received a wild card—there is now a second ÖTV player in the main draw of the Erste Bank Open. Neumayer’s opponent will be determined by a draw later.
This marks Neumayer’s first appearance in the main draw of the ATP 500 tournament. In 2022 and 2025, he was eliminated in the first round of qualifying.
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