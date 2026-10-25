Withdrawal in Sölden
What a bummer! Marco Schwarz crashes out after 12 seconds
What a bitter start for Marco Schwarz! The Carinthian had to bury his hopes of a top finish in the giant slalom in Sölden after just twelve seconds. A skiing error meant an early exit for the ÖSV star.
Expectations for Schwarz were high. Last year, he had taken second place on the Rettenbach Glacier and was once again considered one of the top contenders for the podium.
The Carinthian started the race with bib number three, but his run was over after just a few meters. Schwarz slipped, missed the next gate, and was eliminated.
“If you don’t take full risks, you won’t win anything”
ORF expert Hans Knauß analyzed the decisive moment: “He was very sharp in terms of his line, and then he had to push through.” The result: “It pushed him over the inside ski and out over his boot.”
Schwarz may have ultimately taken too much of a risk with his aggressive line choice. Knauß, however, showed understanding: “But if you don’t go all in, you won’t win anything here anyway.”
“I still have the whole season ahead of me”
In an ORF interview about his early exit, Schwarz said: “It’s a real, real shame. I can’t say much after just four gates. It’s a bitter start, but there are worse things. I still have the whole season ahead of me.”
Since Schwarz won’t be competing in the slalom, his next race won’t be for another month—the Super-G in Copper Mountain. “We’ll stay here in Sölden for a few more days to train,” said Schwarz.
For Austria, this is already the second high-profile withdrawal at the World Cup opener. On Saturday, Julia Scheib also failed to finish the women’s giant slalom. Now, with Schwarz, one of the men’s biggest domestic hopes has also been knocked out.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.