Wacker-Trainer haderte mit der Durchschlagskraft

Wacker Innsbruck verlor ohne Kreativ-Abteilung in der Südstadt bei Admira mit 0:1. Da fehlte Trainer Sebastian Siller die nötige Durchschlagskraft beim Abschluss, um Zählbares mitzunehmen. Torhüter Juri Kirchmayr war gegen die Niederösterreicher der beste Innsbruck-Spieler.