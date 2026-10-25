„Die Sache mit dem Sex“: Charly lässt es knistern

Gleichzeitig teilt er gegen die Kollegen aus und appelliert, endlich wieder mutiger zu sein, statt sich mit dem faden „Ja, ja, das ist halt so“ abzufinden. Also mehr Mut für mehr Qualität im Schlager. Im „Duett“ mit Lebensfrau und Schlagersängerin Simone wird es die „Sache mit dem Sex“ nie geben, denn „dafür ist dieser Song nicht geeignet“. Da will ich mir aber die Frage nicht verkneifen, wie bei Charly Brunner die Sache mit dem Sex läuft. „Der Song beantwortet alles. Du wirst dabei schmunzeln, einiges zwischen den Zeilen lesen, spüren und denken: Ja, genau so ist es“, lässt es Charly Brunner süffisant nachklingen.