Johnny Logan: „Musik macht mehr Spaß denn je!“

Er hat europäische Musikgeschichte geschrieben: Der dreifache ESC-Gewinner Johnny Logan verzauberte bei der Aufzeichnung der „Aufsteirern TV-Show“ die Steiermark. Im Grazer Zeughaus sprach der Weltstar offen über seine ganz persönlichen Kämpfe.
Dem großen Aufsteirern kann sich selbst ein Weltstar nicht entziehen! „Mir hat mein Freund Albert Hammond von der TV-Show vorgeschwärmt – da hat es nur einen Anruf gebraucht und ich habe sofort zugesagt“, betont Johnny Logan die Freude, im steirischen Rampenlicht zu stehen.
Erster Stopp: das weltberühmte Grazer Zeughaus. Mit rund 32.000 historischen Waffen und Rüstungsteilen ist es die größte historische Waffenkammer der Welt. Eigentlich gilt hier ein striktes „Don’t touch!“ (Nicht berühren). Doch für den sympathischen Iren machte man eine Ausnahme. Während Heavy-Metal-Bands für Videodrehs regelmäßig ein striktes Nein kassieren, durfte Logan bei seinem Rundgang sogar gefilmt werden.
„Karriere mit Höhen und Tiefen“
Beim Anblick der edlen Rüstungen wird der trockene Alkoholiker und geschiedene Vater von drei Söhnen emotional. „Ich blicke auf eine Karriere mit Höhen und Tiefen zurück. Auch auf persönliche Kämpfe, die ich ausgefochten und überwunden habe. Ein Leben, in dem es viele Fehler gab, aber auch gute Entscheidungen und großartige Erfolg.“
Fast 50 Jahre steht Logan nun im Rampenlicht. Dass er der Erste und vielleicht sogar der Einzige bleibt, der den Song Contest dreimal gewinnen konnte (zweimal als Sänger, einmal als Komponist), erfüllt ihn mit Stolz: „Damit habe ich es ein kleines bisschen in die Geschichtsbücher geschafft. Die Menschen werden sich noch an mich erinnern, wenn ich längst gestorben bin. Und das ist ein großartiges Gefühl.“
Champagner-Wette mit ABBA verloren
Ein eigenes Museum hat er zwar noch nicht, dafür hängt sein Bühnenoutfit an prominenter Stelle: Sein legendärer ESC-Anzug von 1987 ist im ABBA-Museum in Stockholm ausgestellt! Dahinter steckt eine kuriose Wette: „Ich habe den Anzug dem Museum für zwei Jahre versprochen und gewettet: Wenn ihr die Champagnerflecken von 1987 herausbekommt, könnt ihr ihn haben! Und sie haben es tatsächlich geschafft“, lacht der Altmeister. Dabei waren die Siege nur Etappen einer atemberaubenden Reise.
Logan sang für Königin Elisabeth II. und gab ein Privatkonzert für Papst Johannes Paul II., nun folgt das nächste Highlight: Bei der „Aufsteirern TV-Show“ bringt er die Steiermark zum Beben. Dafür hat Dirigent Christian Kolonovits seine Hits „What’s Another Year“ und „Hold Me Now“ völlig neu arrangiert. Mit dem Lipizzaner Heimatchor wird Logan auch eine steirisch angehauchte Version von „Galway Girl“ auf die Bühne zaubern.
„Wie meine ESC-Siege haben auch die Begegnungen in Graz etwas Schicksalhaftes an sich. Etwas, das in meinem Leben einfach noch passieren musste“, sagt Logan. Ans Aufhören denkt der irische Sänger übrigens noch lange nicht: „Auch wenn man mir die vielen Jahrzehnte im Gesicht ablesen kann, so ist dieses unglaubliche Leben im Rampenlicht noch nicht vorbei. Eigentlich macht mir die Musik heute sogar mehr Spaß denn je!“
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