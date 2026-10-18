Johnny Logan: „Musik macht mehr Spaß denn je!“

Fast 50 Jahre steht Logan nun im Rampenlicht. Dass er der Erste und vielleicht sogar der Einzige bleibt, der den Song Contest dreimal gewinnen konnte (zweimal als Sänger, einmal als Komponist), erfüllt ihn mit Stolz: „Damit habe ich es ein kleines bisschen in die Geschichtsbücher geschafft. Die Menschen werden sich noch an mich erinnern, wenn ich längst gestorben bin. Und das ist ein großartiges Gefühl.“