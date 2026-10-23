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Mürztaler Wirbelwind

Caro Fux: Ein Korb für Florian Silbereisen

Steiermark
23.10.2026 10:00
Bei der Aufsteirern-TV-Show steht Fux mit den Niachtn auf der Bühne.
Bei der Aufsteirern-TV-Show steht Fux mit den Niachtn auf der Bühne.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Erich Fuchs
Von Erich Fuchs

Der Mürztaler Wirbelwild Caro Fux ist am Samstag bei der Aufsteirern-TV-Show mit der Kult-Dialektband Niachtn zu sehen. Große Berührungsängste gab’s da keine.

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„Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir uns mit der Caro Fux verbandeln dürfen“, strahlt Niachtn-Sänger Flo Gruber übers ganze Gesicht. „Wir haben sofort gespürt, dass es musikalisch wie auch menschlich passt.“ Seit 2009 mischt die Truppe aus dem Ausseerland mit Pop, Rock, Reggae und Steirischer Harmonika die Bühnen auf, singt in Mundart mit Vollgas. Dieses Tempo passt perfekt zu Caro Fux, die zugibt, nicht nur vom „Aff im Kopf“, sondern von vielen Hummeln im Hintern beflügelt zu werden.

„Ich habe tausend Dinge im Kopf, die ich ausprobieren und umsetzen möchte. Das sprudelt einfach aus mir heraus.“ Dahinter steckt mehr als bloße Kreativität. Als Volksschullehrerin erlitt Caro Fux ein Burn-out. Eine Erfahrung, die ihren Blick aufs Leben geprägt hat. Heute will die 33-Jährige ihre Ideen nicht endlos verdenken.

Caro Fux wurde quasi auf Händen getragen.
Caro Fux wurde quasi auf Händen getragen.(Bild: Christian Jauschowetz)

Die Senkrechtstarterin hat gerade ihre erste große, ausverkaufte Tour hinter sich. Besonders die Kids sind in die ehemalige Lehrerin verknallt. Im nächsten Jahr erscheint das erste Album und die nächste Tour bringt Caro nach München und in die Wiener Stadthalle. „Da bin ich noch im Vorprogramm von Edmund. Aber es kommt der Tag, wo ich der Hauptact in der Stadthalle bin.“

Einfach selbst für TV-Show beworben
Für die Aufsteirern-Show hat sie sich übrigens selbst beworben. „Ich sag’s euch gleich, ohne mich funktioniert das nicht“, meinte sie keck. Die Einladung folgte und lässt sie schwärmen: „Man darf TV-Shows nicht unterschätzen. Es gibt viele Menschen, die nicht auf Instagram sind, sondern fernsehen, Zeitung lesen oder Radio hören. Daher sind solche Auftritte wichtig, zumal diese lässigen TV-Formate immer weniger werden.“

Die Stimmung passte vom ersten Kennenlernen und Proben weg.
Die Stimmung passte vom ersten Kennenlernen und Proben weg.(Bild: Erwin Scheriau)

Auch der Ausflug in den ZDF-„Fernsehgarten“ zeigt Wirkung. „Die sind Feuer und Flamme und wollen mich unbedingt wieder.“ Nur Florian Silbereisen gibt sie im Vorhinein einen Korb. „Das ist reine Gefühlssache, aber in einer Schlager-Show sehe ich mich überhaupt nicht“, meint die Songwriterin des Jahres, die sich für die Proben zur Show sogar ins Dirndl schmiss.

Ob das Zusammenspiel von Caro Fux und den Niachtn passt, sieht man am Samstag ab 20.15 Uhr in ORF 2 bei „Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“. Und das nächste volkskulturelle Experiment ist bereits auf Schiene. Für den Song „TÄTÄRÄ“ sucht Fux Blasmusikkapellen. Wer das „Tätärä“ am besten hinbekommt, dem winkt dann ein gemeinsamer Auftritt.

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