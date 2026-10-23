Caro Fux: Ein Korb für Florian Silbereisen

Die Senkrechtstarterin hat gerade ihre erste große, ausverkaufte Tour hinter sich. Besonders die Kids sind in die ehemalige Lehrerin verknallt. Im nächsten Jahr erscheint das erste Album und die nächste Tour bringt Caro nach München und in die Wiener Stadthalle. „Da bin ich noch im Vorprogramm von Edmund. Aber es kommt der Tag, wo ich der Hauptact in der Stadthalle bin.“