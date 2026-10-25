„Demokratie kein Geschenk, das man einmal erhält“

Im Vorfeld des Nationalfeiertags am Montag erinnerte Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) am Sonntagabend daran, dass die Demokratie kein Geschenk sei, das man einmal erhalte und dann besitze. Vielmehr sei sie „ein Versprechen, das jede Generation aufs Neue verteidigen muss. Sie ist das Ergebnis jahrhundertelangen Ringens. Mit dem Staatsvertrag von 1955 und der Erklärung der immerwährenden Neutralität am 26. Oktober hat Österreich den entscheidenden Schritt in eine selbstbestimmte Zukunft gesetzt“.