Gelingt ein Brückenschlag über den March-Fluss?

Und weil dem so ist, waren dieser Tage der Bezirkshauptmann des Kreises Malacky, Robert Petko, und der Bezirkshauptmann des Kreises Bratislava, Ratislav Gajarsky, bei LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) zu Gast: „Wir sind uns einig, dass eine verlässliche Marchquerung in der Region vernünftig ist. Auf dieser Basis werden wir weiterarbeiten. Klar ist für uns, dass es ein Projekt braucht, das erstens realisierbar ist und zweitens auch finanziell gestemmt werden kann“, sagt Landbauer. Seitens der SPÖ fordert Klubobmann René Zonschits „ein ordentliches Verkehrskonzept“ und betont: „Wir brauchen zusätzlich dringend die Schnellstraße 8.“