Von einem Urlaub kam der Karli nie mehr zurück

In der Früh, da hatte er so ein Ritual, seit der 73-Jährige in Pension war. Er ging einen Kaffee trinken und spielte dort ein Bummerl. Jeder, der gerade da war, war herzlich willkommen, ob Freund oder Fremder. Der Karli eroberte sein ganzes Leben lang sein Umfeld mit Charme, Schmäh und seinem typischen Lächeln. Wer ihn zum Freund hatte, der hatte echt Glück. Der Karli war einer, auf den man sich immer verlassen konnte. Der nicht fragte, schon gar nicht nach seinem Vorteil, sondern der einfach zur Seite stand und half.