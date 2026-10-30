Tod mit 5 Jahren: Milena hat jedes Herz berührt

Milena ist fort. Aber nicht tot. Nur in ein anderes Zimmer gegangen – das ist der feste Gedanke, durch den die Eltern es schaffen, ihr Leben weiterzuleben. Und durch die kleinen Zeichen, von denen sie sicher sind, von denen alle sicher sind, dass Milena sie schickt oder sich dadurch bemerkbar macht. Schon vor ihrem Ableben fanden sich Vorboten, dass Milena in Liebe abgeholt würde. Ein Schmetterling, der Milena umflatterte und nicht von ihr wegwollte. Eine Amsel, die zu ihr kam. Und Zeichen, die Milena nur selbst sah.