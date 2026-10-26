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Es wird prickelnd

Junge Winzer, edle Tropfen: Projekt im Zillertal

Tirol
26.10.2026 18:00
Mit viel Einsatz und Freude halfen die Schüler der 4 HLTb bei der Weinlese im Burgenland und ...
Mit viel Einsatz und Freude halfen die Schüler der 4 HLTb bei der Weinlese im Burgenland und sammelten wertvolle Erfahrungen.(Bild: Krone-Collage/Zillertaler Tourismusschulen)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Schüler im Zillertal stellten sich kürzlich einer prickelnden Herausforderung: Gemeinsam mit einem Experten kreierten die Jugendlichen ihren eigenen Schulschaumwein – inklusive Marketing!

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Von der Weinlese bis zum eigenen Etikett: Schülerinnen und Schüler der Zillertaler Tourismusschulen durften bei einem besonderen Projekt selbst Hand anlegen. Im Mittelpunkt stand dabei der Uhudler, eine südburgenländische Weinspezialität, die in Tirol wohl noch längst nicht jedem bekannt ist.

Vom ersten Traubengriff bis zum fertigen Wein
Vor zwei Jahren trat der südburgenländische Winzer Martin Trummer mit einer ungewöhnlichen Idee an die Schule heran. „Grundsätzlich führen wir unsere Weinprojekte aus Gründen der Regionalität in der Europaregion Tirol durch“, erklärt der verantwortliche Lehrer. Der Uhudler sei jedoch etwas ganz Besonderes. Deshalb fiel auch die Entscheidung, einen eigenen Schulschaumwein herzustellen.

Sie packten sogar mit an
Die Jugendlichen begleiteten das Projekt von Anfang an: Bei der Weinlese packten sie kräftig mit an und lernten anschließend die einzelnen Schritte der Verarbeitung kennen. Doch damit nicht genug: Aus den geernteten Trauben zauberten die Nachwuchswinzer auch köstliche Speisen. Darüber hinaus entwarfen sie ein individuelles Etikett für ihren eigenen Schaumwein.

Am PC entwickelten die Jugendliche eigene Ideen für die Produktgestaltung und entwarfen ihr ...
Am PC entwickelten die Jugendliche eigene Ideen für die Produktgestaltung und entwarfen ihr individuelles Etikett.(Bild: Zillertaler Tourismusschulen)

Auch Unternehmergeist gefordert
Auch im Bereich Marketing waren die Schülerinnen und Schüler gefragt. Von der Planung über die Herstellung bis hin zur Präsentation konnten sie wertvolle Praxiserfahrungen sammeln. Dabei waren nicht nur fachliches Wissen, sondern auch viel Kreativität und Unternehmergeist gefragt.

Große Präsentation im November
Am 11. November dürfen die Jugendlichen nun ihr Projekt an der Schule in Zell am Ziller präsentieren und ihren Schaumwein vorstellen. Im Anschluss erwartet die Gäste ein Menü mit regionalen Köstlichkeiten, verfeinert mit verschiedenen Uhudler-Produkten.

Eines steht jetzt schon fest: Die Jugendlichen haben eindrucksvoll bewiesen, dass aus einer guten Idee, viel Engagement und Teamgeist ein prickelndes Ergebnis entstehen kann.

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