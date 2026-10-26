Junge Winzer, edle Tropfen: Projekt im Zillertal

Sie packten sogar mit an

Die Jugendlichen begleiteten das Projekt von Anfang an: Bei der Weinlese packten sie kräftig mit an und lernten anschließend die einzelnen Schritte der Verarbeitung kennen. Doch damit nicht genug: Aus den geernteten Trauben zauberten die Nachwuchswinzer auch köstliche Speisen. Darüber hinaus entwarfen sie ein individuelles Etikett für ihren eigenen Schaumwein.