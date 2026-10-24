Milwaukee gewinnt World-Series-Auftakt gegen Tampa

Die Milwaukee Brewers haben die World Series der Major League Baseball (MLB) mit einem Heimsieg eröffnet!
Das Team aus Wisconsin setzte sich am Freitagabend im Auftaktspiel der „best of seven“-Serie um den Meistertitel in der nordamerikanischen Profiliga gegen die Tampa Bay Rays mit 3:2 durch. Die Brewers stehen erstmals seit 1982 in der Endspiel-Serie, Tampa Bay hat den MLB-Titel ebenfalls noch nie gewonnen.
Schnellster Wurf der World-Series-Geschichte
Milwaukees Pitcher Jacob Misiorowski verzeichnete zu Beginn der Partie mit 103,5 Meilen pro Stunde (166,6 km/h) den schnellsten Wurf der World-Series-Geschichte. Im letzten Inning kamen die Rays durch einen Run noch einmal heran, Trevor Megill rettete den Hausherren mit seinen Würfen im Finish aber ihren knappen Vorsprung.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.