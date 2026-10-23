Ein Duo brillierte, ein anderes ließ völlig aus

Für Red Bull Salzburg endete der Auftritt in der Europa League am Donnerstagabend enttäuschend. Im Spiel selbst gab es aber Licht und Schatten gegen Außenseiter Celje. Das schlägt sich auch in der „Krone“-Benotung für den österreichischen Vertreter im Europacup nieder.
Christian Zawieschitzky: Note 4
Hielt einmal stark, bei den Gegentoren ohne Chance.
Leandro Morgalla: Note 5
Seine Balleroberung vor dem 1:0 war entscheidend. Harmonierte top mit Redzic.
Kevin Boma: Note 2
Hatte Glück, dass der VAR bei einem möglichen Elferfoul für ihn entschied.
Tim Drexler: Note 3
Eine passable Vorstellung des Deutschen.
Dominik Schmid: Note 1
Der Schweizer ließ sich beim 1:2 aus Bullen-Sicht von Kramer düpieren.
Abubakr Barry: Note 3
Aus der Distanz glücklos, im Aufbau wichtig, aber nicht so auffällig wie sonst.
Umut Tohumcu: Note 2
Startelfpremiere im Europacup. Eigenwerbung konnte er keine betreiben.
Damir Redzic: Note 5
Der Ungar absolvierte seine beste Partie im Bullen-Trikot. War ständiger Unruheherd, mit zwei Assists.
Sota Kitano: Note 3
Mit seinem Flachschuss ins linke Eck erzielte er das so wichtige 1:0. Ansonsten kam nicht allzu viel.
Yorbe Vertessen: Note 2
Der Belgier bekam am linken Flügel seine Chance, nutzte sie aber nicht.
6 = Teamreif
5 = Sehr stark
4 = Stark
3 = Durchschnitt
2 = Schwach
1 = Nicht sein Tag
0 = zu kurz eingesetzt
Haris Tabakovic: Note 1
Vergab einen Super-Sitzer, es war nicht sein Tag.
Jesper Lindström: Note 4
Er kam, sah und traf! Nach 25 Sekunden brillierte er mit seiner Dynamik und erzielte stark das 2:0.
Soumaila Diabate: Note 3
Fügte sich gut ein.
Frans Krätzig: Note 0
Zu kurz eingesetzt.
Trainer Danny Röhl: Note 2
Der Deutsche rotierte auf fünf Positionen. Das funktionierte nur bedingt. Zwar stach Joker Lindström kurz nach seiner Einwechslung, am Ende blieb der Pflichtsieg aber aus – und auch spielerisch ließen die Bullen wieder einmal einiges vermissen.
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