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Noten für Salzburg

Ein Duo brillierte, ein anderes ließ völlig aus

Red Bull Salzburg
23.10.2026 00:03
Salzburg kam am dritten Spieltag in der Europa League nur zu einem 2:2 in Celje.
Salzburg kam am dritten Spieltag in der Europa League nur zu einem 2:2 in Celje.(Bild: AFP/JURE MAKOVEC)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Für Red Bull Salzburg endete der Auftritt in der Europa League am Donnerstagabend enttäuschend. Im Spiel selbst gab es aber Licht und Schatten gegen Außenseiter Celje. Das schlägt sich auch in der „Krone“-Benotung für den österreichischen Vertreter im Europacup nieder. 

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Christian Zawieschitzky: Note 4
Hielt einmal stark, bei den Gegentoren ohne Chance.

Leandro Morgalla: Note 5
Seine Balleroberung vor dem 1:0 war entscheidend. Harmonierte top mit Redzic.

Leandro Morgalla (39) war gegen Celje einer der stärksten Akteure von Red Bull Salzburg.
Leandro Morgalla (39) war gegen Celje einer der stärksten Akteure von Red Bull Salzburg.(Bild: AFP/JURE MAKOVEC)

Kevin Boma: Note 2
Hatte Glück, dass der VAR bei einem möglichen Elferfoul für ihn entschied.

Tim Drexler: Note 3
Eine passable Vorstellung des Deutschen.

Dominik Schmid: Note 1
Der Schweizer ließ sich beim 1:2 aus Bullen-Sicht von Kramer düpieren.

Abubakr Barry: Note 3
Aus der Distanz glücklos, im Aufbau wichtig, aber nicht so auffällig wie sonst.

Umut Tohumcu: Note 2
Startelfpremiere im Europacup. Eigenwerbung konnte er keine betreiben.

Damir Redzic: Note 5
Der Ungar absolvierte seine beste Partie im Bullen-Trikot. War ständiger Unruheherd, mit zwei Assists.

„Sehr stark“: Damir Redzic.
„Sehr stark“: Damir Redzic.(Bild: FC Red Bull Salzburg GmbH)

Sota Kitano: Note 3
Mit seinem Flachschuss ins linke Eck erzielte er das so wichtige 1:0. Ansonsten kam nicht allzu viel.

Yorbe Vertessen: Note 2
Der Belgier bekam am linken Flügel seine Chance, nutzte sie aber nicht.

UNSER NOTENSCHLÜSSEL:

6 = Teamreif

5 = Sehr stark

4 = Stark

3 = Durchschnitt

2 = Schwach

1 = Nicht sein Tag

0 = zu kurz eingesetzt

Haris Tabakovic: Note 1
Vergab einen Super-Sitzer, es war nicht sein Tag.

Jesper Lindström: Note 4
Er kam, sah und traf! Nach 25 Sekunden brillierte er mit seiner Dynamik und erzielte stark das 2:0.

Haris Tabakovic erlebte einen gebrauchten Tag.
Haris Tabakovic erlebte einen gebrauchten Tag.(Bild: AFP/JURE MAKOVEC)

Soumaila Diabate: Note 3
Fügte sich gut ein.

Frans Krätzig: Note 0
Zu kurz eingesetzt.

Trainer Danny Röhl: Note 2
Der Deutsche rotierte auf fünf Positionen. Das funktionierte nur bedingt. Zwar stach Joker Lindström kurz nach seiner Einwechslung, am Ende blieb der Pflichtsieg aber aus – und auch spielerisch ließen die Bullen wieder einmal einiges vermissen.

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