Magische Dinner verzaubert rund um den Globus

Thommy Ten und Amélie van Tass dürfen sich über den nächsten Erfolg – diesmal mit ihrem „The Magic Table“ – freuen. Weltweit fanden bereits 4000 Shows statt.
Das heimische Magier-Duo Thommy Ten und Amélie van Tass darf sich über einen weiteren Erfolg freuen. Denn auch ihr jüngstes „Baby“ trägt bereits Früchte. Erst vor Kurzem in ihre zweite Heimat Las Vegas zurückgekehrt, präsentierten sie vor mehr als 1600 Magiern aus aller Welt bei der renommierten „Magic Live“ die Geschichte hinter ihrem neuesten Erfolgsprojekt. Bereits 4000 Shows von „The Magic Table“ fanden rund um den Globus statt. Erst vor weniger als einem Jahr wurde der erste in Hongkong eröffnet – bis heute genossen weltweit Tausende Begeisterte das magische Fünf-Gänge-Menü.
Völlig neue Form der Magie
„The Magic Table ist mehr als ein Dinner – es ist ein Erlebnis, das wir mit viel Liebe, Fantasie und Leidenschaft entwickelt haben. Unser Ziel war es, eine völlig neue Form von Magie zu erschaffen: hautnah, persönlich – und direkt am Tisch. Wir haben eine Welt geschaffen, in der der Tisch zum Erzähler wird“, erklären die beiden voller Stolz. Und am nächsten Kapitel werde bereits gearbeitet, wie Thommy verrät. Am 30. August wartet dann wieder ein kurzes Heimspiel in der Wiener Staatsoper.
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