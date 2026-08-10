Magische Dinner verzaubert rund um den Globus

Völlig neue Form der Magie

„The Magic Table ist mehr als ein Dinner – es ist ein Erlebnis, das wir mit viel Liebe, Fantasie und Leidenschaft entwickelt haben. Unser Ziel war es, eine völlig neue Form von Magie zu erschaffen: hautnah, persönlich – und direkt am Tisch. Wir haben eine Welt geschaffen, in der der Tisch zum Erzähler wird“, erklären die beiden voller Stolz. Und am nächsten Kapitel werde bereits gearbeitet, wie Thommy verrät. Am 30. August wartet dann wieder ein kurzes Heimspiel in der Wiener Staatsoper.