Fiasko bei Grippeimpfung „sehr belastend für alle“

Eine Grazerin berichtet der „Krone“ etwa, dass ihr lange vereinbarter Termin nicht storniert wurde, obwohl weit und breit kein Impfstoff für ihre Altersgruppe verfügbar war. Mehr noch: Bei der städtischen Impfstelle habe man sie am Tag X noch langmächtig Formulare ausfüllen lassen, ehe ihr gesagt wurde, dass sie umsonst gekommen war. „Wenigstens einen Zettel könnte man aufhängen“, schüttelt die Betroffene den Kopf.