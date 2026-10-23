Wirbel um Abschuss: Neue Erkenntnisse liegen vor

Wie damals berichtet wurde, wurde in diesem Gebiet ein Wolf erlegt. Eine Abschussverordnung des Landes gab es jedoch nicht. Die Verantwortlichen des Landes erinnerten daran, dass sogenannte Schad- und Risikowölfe in Tirol nur dann entnommen werden dürfen, wenn entweder eine Maßnahmenverordnung bestehe oder „Gefahr im Verzug“ herrsche, also durch den Wolf das Leben oder die Gesundheit der „in einem ausgewiesenen Alpschutzgebiet oder auf einer landwirtschaftlichen Weidefläche gehaltenen landwirtschaftlichen Nutztiere gegenwärtig gefährdet oder unmittelbar bedroht ist“.