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Markle verliebt – in 35 Jahre jüngere Pflegerin!

Royals
30.03.2026 15:47
Thomas Markle – auf dem Bild mit seiner Tochter Meghan zu sehen – ist wieder frisch verliebt. In ...
Thomas Markle – auf dem Bild mit seiner Tochter Meghan zu sehen – ist wieder frisch verliebt. In seine philippinische Pflegerin!(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Große Gefühle im Hause Markle: Herzogin Meghans Papa ist frisch verliebt. Der 81-Jährige verriet der „Daily Mail“ jetzt höchstpersönlich, dass er sein Herz wieder verschenkt hat – an seine um 35 Jahre jüngere Pflegerin!

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Die letzten Jahre waren nicht immer leicht für Thomas Markle. Nicht nur, dass seine Tochter, die Herzogin von Sussex, den Kontakt zu ihrem Vater fast gänzlich abgebrochen hat, musste der ehemalige Hollywood-Beleuchtungsmeister zuletzt auch mehrere Gesundheitskrisen überstehen. Doch jetzt hat der 81-Jährige wieder Grund zum Lachen.

Neues Liebesglück nach schwerer OP
Und das liegt an seiner neuen Liebe! Er sei „überglücklich“, wieder Freude am Leben gefunden zu haben, zitierte die britische Zeitung Markle, der bereits 2022 auf den Philippinen ein neues Zuhause gefunden hat. „Nach meinem Schlaganfall ging es mir nicht gut. Ich wollte ans andere Ende der Welt, an einen Ort, wo die Menschen freundlich sind“, plauderte Markle jetzt aus. „Die Philippinen haben eine sanftere Lebensweise. Ich hätte nie erwartet, Rio zu treffen und mein Leben auf so wunderbare Weise verändert zu sehen.“

Thomas Markle hat sich in seine Krankenschwester verliebt.
Thomas Markle hat sich in seine Krankenschwester verliebt.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Wer die Frau ist, die Thomas Markle wieder Frühlingsgefühle beschert? Rio Canedo (46), eine philippinische Krankenschwester, die Meghans Papa im letzten Dezember kennengelernt hatte, als er sich von einer lebensgefährlichen Amputation seines linken Unterschenkels erholen musste. Mittlerweile sind die beiden bereits zusammengezogen – in ein Zimmer des Reha-Zentrums in Cebu.

Markle fühlt sich „gesegnet“
„Ich fühlte mich so viele Jahre lang vernachlässigt und traurig, aber jetzt genieße ich das Leben wieder“, verriet Markle nun – und erklärte weiter: „Nach so vielen schweren Zeiten fühle ich mich wirklich gesegnet, jemand ganz Besonderes gefunden zu haben, der sich so gut um mich kümmert.“

Und Rio, die Meghans Papa liebevoll „Sir Tom“ nennt, habe auch einen guten Einfluss auf den 81-Jährigen. Sie kümmere sich nicht nur hingebungsvoll um Markle, sondern habe ihm auch eine „strenge zuckerfreie Diät“ verordnet und schaue darauf, dass er immer genügend Wasser trinke. „Ich fühle mich endlich sicher und gut versorgt“, schwärmte Markle, der derzeit an einer Lungenentzündung leidet, weiter.

Herzogin Meghan hat den Kontakt zu ihrem Vater weitgehend abgebrochen.
Herzogin Meghan hat den Kontakt zu ihrem Vater weitgehend abgebrochen.(Bild: APA-Images / PA / Aaron Chown)

„Lange traurig wegen Meghan“
Rio, die selbst zwei Kinder hat, habe zunächst nicht gewusst, dass seine Tochter die Herzogin von Sussex sei. „Ich war so lange traurig wegen Meghan, aber jetzt kann ich endlich wieder lachen. Das Leben ist gut“, freut sich Markle über sein neues Glück.

Thomas Markle heiratete 1979 die Sozialarbeiterin Doria Ragland, 1981 kam die gemeinsame Tochter Meghan zur Welt. 1987 ließen sich Meghans Eltern wieder scheiden.

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Herzogin Meghan ist seit 2018 mit Prinz Harry verheiratet. Das Paar legte 2020 seine royalen Pflichten zurück und lebt mittlerweile mit den beiden Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) im kalifornischen Montecito.

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