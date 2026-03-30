Markle verliebt – in 35 Jahre jüngere Pflegerin!

Neues Liebesglück nach schwerer OP

Und das liegt an seiner neuen Liebe! Er sei „überglücklich“, wieder Freude am Leben gefunden zu haben, zitierte die britische Zeitung Markle, der bereits 2022 auf den Philippinen ein neues Zuhause gefunden hat. „Nach meinem Schlaganfall ging es mir nicht gut. Ich wollte ans andere Ende der Welt, an einen Ort, wo die Menschen freundlich sind“, plauderte Markle jetzt aus. „Die Philippinen haben eine sanftere Lebensweise. Ich hätte nie erwartet, Rio zu treffen und mein Leben auf so wunderbare Weise verändert zu sehen.“