Land verfehlt die selbst gesetzten Klimaziele

Angespannte Budgetlage als Hauptproblem

Drei Jahre später sahen sich die LRH-Prüfer neuerlich den Umsetzungsstand an. Und das Ergebnis ist wenig berauschend: Die Rahmenbedingungen seien herausfordernd, hieß es, vor allem die angespannte Haushaltssituation bremse eine konsequente Verfolgung der Klimaziele. Zwar habe sich das Berichtswesen dank eines neuen Energie-Monitoring-Systems verbessert, noch immer aber gebe es im Hochbau keinen Maßnahmenplan, der die finanziellen und energetischen Auswirkungen von Sanierungen gemeinsam darstelle. Zudem seien CO2-Kompensationsmittel gekürzt worden. Für Unternehmen, an denen das Land mehrheitlich beteiligt ist, erachtet der LRH die Ziele als zu wenig verbindlich verankert. Positiv beurteilt wurden dagegen die Entwicklungen bei Photovoltaik und Elektromobilität – in beiden Bereichen liegt man teils über den Planzielen.