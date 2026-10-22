Olympiasiegerin brachte doch Trophäe aus Wien mit

Bei der Wahl zu Österreichs Team des Jahres mussten sich die Olympiasiegerinnen in der alpinen Teamkombination Ariane Rädler und Katharina Huber hinter dem LASK und den Skisprung-Olympiasiegern Jan Hörl und Stephan Embacher mit Rang drei begnügen. Auch wenn es also mit dem „Niki“ nichts wurde, ganz ohne Trophäe kehrte Rädler nicht in ihre Vorarlberger Heimat zurück.