Olympiasiegerin brachte doch Trophäe aus Wien mit

Bei der Wahl zu Österreichs Team des Jahres mussten sich die Olympiasiegerinnen in der alpinen Teamkombination Ariane Rädler und Katharina Huber hinter dem LASK und den Skisprung-Olympiasiegern Jan Hörl und Stephan Embacher mit Rang drei begnügen. Auch wenn es also mit dem „Niki“ nichts wurde, ganz ohne Trophäe kehrte Rädler nicht in ihre Vorarlberger Heimat zurück.
969 Punkte hatten Fußball-Doublegewinner LASK von den wahlberechtigen Mitgliedern der „Sports Media Austria“ in der Abstimmung für das „Team des Jahres“ erhalten. Damit erhielten die Oberösterreicher deutlich mehr als die beiden vergoldeten Olympiateams Jan Hörl/Stephan Embacher (Superteam-Bewerb/Skispringen) und Ariane Rädler/Katharina Huber (Teamkombination/Alpiner Skilauf).
Die beiden Olympiasieger-Duos erhielten jeweils 549 Zähler, wobei die Skispringer auf Rang zwei gereiht wurden, da sie 36-auf auf Rang eins gereiht worden waren, während die Ski-Damen nur 28 erste Plätze erhielten.
Ehrung im Justizministerium
Doch wer glaubt, dass die Rädler die Heimreise nach Vorarlberg deshalb ohne Trophäe antreten musste, irrt gewaltig. Denn im Bundesministerium für Justiz gab es für die 31-jährige Möggnerin eine ganze besondere Ehrung. Aus den Händen von Ministerin Anna Sporrer erhielt die angehende Justizwachebeamtin den „Athleta Award“ 2026 – die Auszeichnung zur Justizsportlerin des Jahres.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.