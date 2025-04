293 Abtreibungen in Spital vorgenommen

Lange Diskussionen, zum Teil durchaus hitzig bis bedenklich ideologisch eingefärbt, gingen der Einrichtung einer Ordination für Schwangerschaftsabbrüche im Landeskrankenhaus Bregenz voraus. Notwendig wurde dieser Schritt, weil der einzige Arzt, der in Vorarlberg Abtreibungen vorgenommen hat, in Pension gegangen war. Von Dezember 2023 bis Jänner 2025 wurden in dieser Ordination 293 Abtreibungen vorgenommen. Allerdings wurden nur 30 Prozent operativ durchgeführt, beim Rest der Fälle wurde die Schwangerschaft medikamentös beendet.