Stadt Graz kontert: „Zahlen nicht nachvollziehbar“

Zahlungsströme auseinanderhalten

Des Weiteren müsse man bei der sachlichen Einordnung der Zahlen die unterschiedlichen Zahlungsströme sauber auseinanderhalten. Laufende Kosten, Abgaben und Mietzahlungen seien nicht mit Sponsoring gleichzusetzen. Umgekehrt gehören laut Stadt-Aussendung auch die Kosten der öffentlichen Hand für die Sportstätten zur Gesamtbetrachtung. „Hier verweist der Bundesrechnungshof auf die mangelnde Kostendeckung bei den Mieten des Stadions Liebenau, des Eisstadions und des Sportzentrums Weinzödl und bemerkt, dass es sich hierbei um indirekte beziehungsweise verdeckte Förderung handeln könnte.“ Weiters sei zu berücksichtigen, dass die in Rechnung gestellten Mieten beim Stadion Liebenau auch bereits die Energiekosten enthalten. Auch beim Betrieb der Eishalle reichen die Einnahmen nicht aus, um die tatsächlichen Kosten zu decken. Die Differenz müssten mit Steuergeld ausgeglichen werden.