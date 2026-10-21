Präsidiale Front: „Die Wertschätzung verloren!“

„Sehen sich in keiner Verantwortung“

99ers-Präsident Herbert Jerich hatte in einer ersten Reaktion vergangene Woche sogar von einem „Auszug“ der Graz99ers aus der Stadt gesprochen – Meetings mit Verantwortlichen in Kapfenberg hat es schon gegeben. „Mein Wunsch ist das aber natürlich nicht“, so der Unternehmer, der aber klarstellt: „Der Stopp des Sponsorings ist in keiner Weise nachvollziehbar. Ganz abgesehen, dass hier selbst ein Mindestmaß an Wertschätzung verloren geht, gesteht sich damit die Stadt Graz selbst ein, dass sie sich für den Spitzensport und ihre Spitzenklubs in keinerlei Verantwortung sieht.“