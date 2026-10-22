Beliebtes Ausflugsziel am See: Ende einer Ära

Vom Badebuffet zum anspruchsvollen Restaurant

Künftig will er mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen. Die Geschäftsführung übergibt er an einen langjährigen Mitarbeiter. Diesem will er bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite stehen. „Ganz aufhören kann ich nicht. Für mich war und ist die Strandperle fast wie ein eigenes Kind gewesen. Ich habe in all diesen Jahren unzählige Stunden, Gedanken, Ideen und vor allem sehr viel Herzblut in die Strandperle gesteckt. Wir haben uns immer wieder neu erfunden, Neues gewagt und uns weiterentwickelt. Vom Badebuffet zum anspruchsvollen Restaurant. Von den ersten Veranstaltungen zu niveauvollen Hochzeiten und zu Fine Dining am Abend.“