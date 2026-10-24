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Gesund bleiben: So einfach geht Vorsorge heute

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24.10.2026 00:01
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Gesundheit beginnt im Alltag: Mit moderner Vorsorge und digitalen Services unterstützt die ...
Gesundheit beginnt im Alltag: Mit moderner Vorsorge und digitalen Services unterstützt die Merkur Versicherung ein gesundes und selbstbestimmtes Leben.(Bild: Merkur Versicherung)
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Von Promotion Team

Gesundheit beginnt nicht erst beim Arztbesuch, sondern mitten im Alltag. Wer frühzeitig auf Körper und Psyche achtet, kann langfristig profitieren. Die Merkur Versicherung zeigt, wie moderne Vorsorge, digitale Gesundheitsservices und persönliche Begleitung zu mehr Lebensqualität beitragen können.

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Gesundheit ist unser wertvollstes Gut. Doch oft schenken wir ihr erst dann Aufmerksamkeit, wenn Beschwerden auftreten. Dabei beginnt ein gesundes Leben schon viel früher: mit bewussten Entscheidungen, regelmäßiger Vorsorge und einem offenen Blick für die eigenen Bedürfnisse. Wer rechtzeitig auf sein Wohlbefinden achtet, investiert in Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und Selbstbestimmung.

Als älteste Versicherung Österreichs setzt die Merkur Versicherung seit jeher auf Vorsorge und Prävention. Im Mittelpunkt steht dabei ein ganzheitlicher Ansatz, der weit über die klassische Absicherung hinausgeht. Denn Gesundheit bedeutet nicht nur, körperlich fit zu bleiben, sondern auch mental in Balance zu sein.

Digitale Helfer für mehr Gesundheit
Ob im Beruf, zu Hause oder unterwegs: Moderne Technologien machen es heute einfacher, sich aktiv um die eigene Gesundheit zu kümmern. Die Merkur Versicherung setzt deshalb verstärkt auf innovative Präventionsmaßnahmen und digitale Services, die sich unkompliziert in den Alltag integrieren lassen.

Dazu zählen etwa das Erfassen von Apothekenrechnungen mittels QR-Code oder digitale Muttermalscans. Auch die mentale Gesundheit rückt zunehmend in den Fokus: Durch die Zusammenarbeit mit dem Grazer Start-up Instahelp werden digitale Angebote für psychologische Beratung und Therapie zugänglich gemacht. So können wichtige Schritte für das eigene Wohlbefinden einfacher gesetzt werden.

Heute vorsorgen, morgen profitieren
Gesund bleiben ist kein einmaliges Vorhaben, sondern eine Aufgabe fürs ganze Leben. Genau hier setzt die Merkur Versicherung an: Mit individuellen Angeboten und einem umfassenden Verständnis von Gesundheitsvorsorge möchte sie Menschen langfristig begleiten.

Das Ziel: körperliche und mentale Gesundheit möglichst lange erhalten und ein aktives, selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter unterstützen. Denn wer heute auf sich achtet, schafft eine wertvolle Grundlage für morgen.

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