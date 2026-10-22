Landespolitik nicht für Gratis-Öffis zu begeistern

Einen Tag kostenlos Bus und Bahn in ganz Niederösterreich nutzen – mit einer solchen Aktion könnte man neue Öffi-Nutzer gewinnen. Davon ist zumindest die SPÖ überzeugt. Ob sich heute im Landtag eine Mehrheit dafür finden wird? Wohl eher nicht . . .
Mit einem ganz besonderen Aktionstag wollten Kerstin Suchan-Mayr und ihre Genossen der SPÖ-Landtagsfraktion für Bus und Bahn die Werbetrommel rühren. Sie beantragten einen Gratis-Öffi-Tag, an dem alle öffentlichen Verkehrsmittel in NÖ kostenlos genutzt werden können.
Wichtig für Klimaziele
Die Begründung: „Der Verkehrssektor spielt eine Schlüsselrolle für das Erreichen der Klimaziele. Eine erfolgreiche Mobilitätswende setzt daher voraus, dass möglichst viele Menschen für klimafreundliche Verkehrsmittel begeistert werden.“
Ein landesweiter Gratis-Öffi-Tag würde die Möglichkeit bieten, neue Nutzer für Bahn und Bus zu gewinnen.
Kerstin Suchan-Mayr, Abgeordnete der SPÖ
Bild: SPÖ NÖ/Werner Jaeger
Abstimmung im Landtag
Im Verkehrsausschuss des Landtages sieht man das allerdings mehrheitlich offenbar nicht so. Jedenfalls wurde nach den Beratungen empfohlen: „Der Landtag möge beschließen: Der Antrag wird abgelehnt.“ Die finale Abstimmung erfolgt heute im Regierungsviertel in St. Pölten.
Einen landesweiten Gratis-Öffi-Tag gibt es nicht zum Nulltarif. Die Kosten trägt der Steuerzahler.
Udo Landbauer, FPÖ-Verkehrslandesrat
Bild: FPÖ
Kosten von 180.000 Euro
Unterstützt wird die Ablehnung auch von Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ). Für ihn sind Pünktlichkeit und Verlässlichkeit die besten Werbemaßnahmen für Bus und Bahn: „Die Fahrgastzahlen bei den Landesbahnen und den Regionalbussen geben uns recht.“ Das Nein zum Gratis-Öffi-Tag dürfte aber vor allem auch in den Kosten begründet sein. Die Aktion würde mit knapp 180.000 Euro zu Buche schlagen.
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