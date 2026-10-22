Landespolitik nicht für Gratis-Öffis zu begeistern

Kosten von 180.000 Euro

Unterstützt wird die Ablehnung auch von Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ). Für ihn sind Pünktlichkeit und Verlässlichkeit die besten Werbemaßnahmen für Bus und Bahn: „Die Fahrgastzahlen bei den Landesbahnen und den Regionalbussen geben uns recht.“ Das Nein zum Gratis-Öffi-Tag dürfte aber vor allem auch in den Kosten begründet sein. Die Aktion würde mit knapp 180.000 Euro zu Buche schlagen.