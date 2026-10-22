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Aktionstag zu teuer?

Landespolitik nicht für Gratis-Öffis zu begeistern

Niederösterreich
22.10.2026 10:30
Ein Gratis-Öffi-Tag würde sich wohl finanziell im Landesbudget niederschlagen.
Ein Gratis-Öffi-Tag würde sich wohl finanziell im Landesbudget niederschlagen.(Bild: Krone KREATIV/DerHandler, NÖVOG/Bollwein, stock.adobe.com)
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Von Christoph Weisgram

Einen Tag kostenlos Bus und Bahn in ganz Niederösterreich nutzen  – mit einer solchen Aktion könnte man neue Öffi-Nutzer gewinnen. Davon ist zumindest die SPÖ überzeugt. Ob sich heute im Landtag eine Mehrheit dafür finden wird? Wohl eher nicht . . .  

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Mit einem ganz besonderen Aktionstag wollten Kerstin Suchan-Mayr und ihre Genossen der SPÖ-Landtagsfraktion für Bus und Bahn die Werbetrommel rühren. Sie beantragten einen Gratis-Öffi-Tag, an dem alle öffentlichen Verkehrsmittel in NÖ kostenlos genutzt werden können.

Wichtig für Klimaziele
Die Begründung: „Der Verkehrssektor spielt eine Schlüsselrolle für das Erreichen der Klimaziele. Eine erfolgreiche Mobilitätswende setzt daher voraus, dass möglichst viele Menschen für klimafreundliche Verkehrsmittel begeistert werden.“

Zitat Icon

Ein landesweiter Gratis-Öffi-Tag würde die Möglichkeit bieten, neue Nutzer für Bahn und Bus zu gewinnen.

Kerstin Suchan-Mayr, Abgeordnete der SPÖ

Bild: SPÖ NÖ/Werner Jaeger

Abstimmung im Landtag
Im Verkehrsausschuss des Landtages sieht man das allerdings mehrheitlich offenbar nicht so. Jedenfalls wurde nach den Beratungen empfohlen: „Der Landtag möge beschließen: Der Antrag wird abgelehnt.“ Die finale Abstimmung erfolgt heute im Regierungsviertel in St. Pölten.

Zitat Icon

Einen landesweiten Gratis-Öffi-Tag gibt es nicht zum Nulltarif. Die Kosten trägt der Steuerzahler.

Udo Landbauer, FPÖ-Verkehrslandesrat

Bild: FPÖ

Kosten von 180.000 Euro
Unterstützt wird die Ablehnung auch von Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ). Für ihn sind Pünktlichkeit und Verlässlichkeit die besten Werbemaßnahmen für Bus und Bahn: „Die Fahrgastzahlen bei den Landesbahnen und den Regionalbussen geben uns recht.“ Das Nein zum Gratis-Öffi-Tag dürfte aber vor allem auch in den Kosten begründet sein. Die Aktion würde mit knapp 180.000 Euro zu Buche schlagen.

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