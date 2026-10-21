Wie die SPÖ Tech-Giganten in NÖ einbremsen will

Prüfung durch eigene Experten

Die derzeit gültigen Vorgaben der Landesstrategie würden in erster Linie auf die Größe der Rechenzentren abzielen. „Das ist aber nicht ausreichend“, warnt Hergovich. Er werde jedenfalls jedes Projekt, das zu Genehmigung an die Landesregierung herangetragen werde, von eigenen Experten nach den oben genannten Kriterien der SPÖ-Strategie überprüfen lassen: „Solange, bis diese Kriterien gesetzlich festgelegt sind.“ Als Vorbild nenn Hergovich die strengen Regeln für Daten-Center im US-Staat Texas.