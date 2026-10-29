Werbewirkung, die für sich spricht

Auch bekannte Marken gewinnen weiter an Stärke

Selbst etablierte Marken mit hoher Bekanntheit profitieren vom Werbeumfeld auf krone.at. Bei Marken mit einer Ausgangsbekanntheit von mindestens 60 Prozent liegt der gemessene Brand Lift um neun Prozent über dem globalen Vergleichswert. Besonders deutlich zeigt sich die Wirkung im österreichischen Lebensmittelhandel: Hier erzielen bekannte Handelsmarken einen um 20 Prozent höheren Brand Lift als im entsprechenden globalen Retail-Benchmark.