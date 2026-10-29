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Werbewirkung, die für sich spricht

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29.10.2026 11:27
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Nicht nur gesehen, sondern wahrgenommen: Werbung auf krone.at stärkt nachweislich Marken.
Nicht nur gesehen, sondern wahrgenommen: Werbung auf krone.at stärkt nachweislich Marken.(Bild: Adobe Stock)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Werbung, die nicht nur gesehen wird, sondern Marken nachhaltig stärkt: Eine aktuelle Analyse von Brand Metrics zeigt, dass Kampagnen auf krone.at eine um 16 Prozent höhere Werbewirkung erzielen als bei vergleichbaren Publishern im DACH-Raum. Und das über den gesamten Branding-Funnel hinweg.

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mehr als 750 analysierte Werbekampagnen, über 1,15 Milliarden erfasste Werbekontakte und rund 238.000 Befragungen liefern eine klare Botschaft: Werbung auf krone.at wirkt. Bei 97 Prozent der untersuchten Kampagnen wurde eine positive Markenwirkung gemessen. Damit unterstreicht Österreichs reichweitenstarkes Nachrichtenportal seine Bedeutung als wirkungsvolles Werbeumfeld.

16 Prozent mehr Werbewirkung als im DACH-Vergleich
Ob Markenbekanntheit, Kaufbereitschaft oder Markenpräferenz: krone.at überzeugt entlang des gesamten Marken-Funnels. Laut Brand Metrics liegt der durchschnittliche Brand Lift bei 9,7 Prozent und damit um 16 Prozent über dem Vergleichswert ausgewählter Publisher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Von der Markenbekanntheit bis zur Kaufabsicht: krone.at überzeugt mit überdurchschnittlicher ...
Von der Markenbekanntheit bis zur Kaufabsicht: krone.at überzeugt mit überdurchschnittlicher Werbewirkung auf allen vier Stufen.(Bild: Krone.at)

Längere Betrachtungsdauer - mehr Wirkung

Entscheidend ist nicht nur, wie viele Menschen Werbung erreicht, sondern auch, wie intensiv sie wahrgenommen wird. Auf krone.at bleiben Werbemittel im Median 15,3 Sekunden sichtbar – um 28 Prozent länger als im Durchschnitt der übrigen untersuchten Publisher auf der Brand-Metrics-Plattform. Wertvolle Aufmerksamkeit, die sich auch in der Markenwirkung widerspiegelt.

Auch bekannte Marken gewinnen weiter an Stärke
Selbst etablierte Marken mit hoher Bekanntheit profitieren vom Werbeumfeld auf krone.at. Bei Marken mit einer Ausgangsbekanntheit von mindestens 60 Prozent liegt der gemessene Brand Lift um neun Prozent über dem globalen Vergleichswert. Besonders deutlich zeigt sich die Wirkung im österreichischen Lebensmittelhandel: Hier erzielen bekannte Handelsmarken einen um 20 Prozent höheren Brand Lift als im entsprechenden globalen Retail-Benchmark.

Aus Aufmerksamkeit wird Markenstärke: Digitale Werbung auf krone.at überzeugt mit messbaren ...
Aus Aufmerksamkeit wird Markenstärke: Digitale Werbung auf krone.at überzeugt mit messbaren Ergebnissen.(Bild: Adobe Stock)

Mehr Kontakte, mehr Wirkung
Die Analyse zeigt außerdem: Wiederholte Werbekontakte zahlen sich aus. Bei durchschnittlich fünf oder mehr Kontakten steigt der Brand Lift auf 14,3 Prozent – nahezu doppelt so hoch wie bei weniger als zwei Kontakten. Das macht krone.at zu einer starken Plattform für nachhaltigen Markenaufbau.

Werbewirkung ist kein Zufall – sondern messbar
Die Ergebnisse machen deutlich: krone.at bietet Werbetreibenden nicht nur Reichweite, sondern nachweisbare Markenwirkung. Von der ersten Wahrnehmung bis zur konkreten Handlungsabsicht schafft das digitale Werbeumfeld Voraussetzungen, um Marken erfolgreich zu positionieren und langfristig zu stärken.

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