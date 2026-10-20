Trotz Minus steht Flughafen „nicht zum Verkauf“

Keine Hoffnung auf baldiges Comeback der Wien-Verbindung

Der Sinkflug sei seit April auffallend. „Airlines reduzieren ihr Programm, um die Wirtschaftlichkeit sicherzustellen“, sagte Grimus mit Blick auf die stark gestiegenen Kerosinpreise. Dem sei beispielsweise die Strecke zwischen Graz und Wien zum Opfer gefallen. Eine baldige Rückkehr der Verbindung sieht er frühestens, wenn E-Flugzeuge für kleinere Gruppen salonfähig würden. Das sei nicht vor Anfang der 2030er-Jahre realistisch.