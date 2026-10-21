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Initiative in NÖ

Wo Frauen spannendes Date mit der Technik haben

Niederösterreich
21.10.2026 15:00
In der Landesberufsschule St. Pölten wurde zum großen „Tech-Dating“ geladen. Rund 80 Schüler ...
In der Landesberufsschule St. Pölten wurde zum großen „Tech-Dating“ geladen. Rund 80 Schüler nutzten die Chance, um in die Technik zu schnuppern.(Bild: Attila Molnar)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

Beim „Tech-Dating“ in der Landesberufsschule in St. Pölten konnten Mädchen technische und handwerkliche Berufe kennenlernen. Denn die Branche lockt mit vielen Möglichkeiten.  

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Technik ist Zukunft – und diese braucht Frauen“ lautete dieser Tage in der Landesberufsschule St. Pölten das Motto. Beim großen „Tech-Dating“ ging es nicht darum, den Partner fürs Leben zu finden, sondern die richtige Berufswahl zu treffen. Rund 80 Schülerinnen nutzten die Gelegenheit, um technische und handwerkliche Berufen kennenzulernen. „Mädchen, die Technik wählen, wählen eine Zukunft voller Möglichkeiten“, hält auch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister fest. Derzeit wählen allerdings nur drei von hundert Mädchen eine Ausbildung in der Metalltechnik.

Landesrätin Teschl-Hofmeister mit Bildungsdirektor Karl Fritthum.
Landesrätin Teschl-Hofmeister mit Bildungsdirektor Karl Fritthum.(Bild: Attila Molnar)
(Bild: Attila Molnar)
(Bild: Attila Molnar)

Datingoffensive für Fachkräfte
Das Ziel beim „Tech-Dating“ sei daher, den weiblichen Nachwuchs „für technische Ausbildungswege zu begeistern und Unternehmen mit potenziellen zukünftigen Fachkräften zu vernetzen“, so Teschl-Hofmeister. Frauen in der Technik seien keine Option, sondern eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Bei der Datingoffensive von Unternehmen und künftigen Arbeitskräften stand eine Rätselrallye am Programm, an den Unternehmensständen galt es Berufe auszuprobieren und Fragen zu stellen. So werden in der Landesberufsschule St. Pölten technische Lehrberufe wie Drucktechnik, Buchbindetechnik oder Chemielabortechnik angeboten.

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