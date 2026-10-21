Wo Frauen spannendes Date mit der Technik haben

Technik ist Zukunft – und diese braucht Frauen“ lautete dieser Tage in der Landesberufsschule St. Pölten das Motto. Beim großen „Tech-Dating“ ging es nicht darum, den Partner fürs Leben zu finden, sondern die richtige Berufswahl zu treffen. Rund 80 Schülerinnen nutzten die Gelegenheit, um technische und handwerkliche Berufen kennenzulernen. „Mädchen, die Technik wählen, wählen eine Zukunft voller Möglichkeiten“, hält auch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister fest. Derzeit wählen allerdings nur drei von hundert Mädchen eine Ausbildung in der Metalltechnik.